Варшава, , 16:23 — REGNUM В Польше за сутки выявили более 34 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 25 марта сообщает Polskie Radio со ссылкой на данные министерства здравоохранения Польши.

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Так, число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране за последние 24 часа составило 34 151. Это рекордный суточный прирост с начала пандемии. До этого максимальное число новых заражений в сутки было зафиксировано 23 марта — тогда оно составило 29 978 новых случаев.

За последние сутки в Польше скончались 520 человек с диагнозом COVID-19. Рекордным же по числу скончавшихся людей с данным диагнозом в республике остается 25 ноября прошлого года — тогда умерли 674 человека.

В целом с началом пандемии в Польше выявили 2 154 821 случай заражения SARS-CoV-2. От COVID-19 в стране скончались 50 860 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Польше официально объявили третью волну пандемии. В республике были введены санитарные ограничения, которые действуют с 20 марта. Помимо полного перевода всех школ на дистанционное обучение, в Польше прекратили работу отели, магазины в торговых центрах (за исключением продуктовых), места проведения досуга — кино, театры, музеи, а также бассейны и спортивные объекты.