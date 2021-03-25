Тобольск, Тюменская область, , 16:21 — REGNUM Организация «Союз казаков — воинов России и зарубежья» просит присвоить строящемуся аэропорту в Тобольске имя легендарного первопроходца, казачьего атамана Ермака Тимофеевича. Об этом сообщает сайт «Национальный акцент».

Напомним, Общественная палата Тобольска предложила пять имён выдающихся земляков для народного голосования на наречение нового аэропорта. В финальный короткий список вошли архитектор и картограф Семён Ремезов, композитор Александр Алябьев, художник Василий Перов, поэт Пётр Ершов и этнограф Михаил Знаменский.

Верховный атаман «Союза казаков — воинов России и зарубежья» Николай Дьяконов просит увековечить имя атамана Ермака Тимофеевича в названии тобольского аэропорта, так как Тобольск расположен рядом с местом, где он принял последний бой.

«Это будет являться данью уважения к его заслугам и свидетельством благодарной памяти потомков. Данное решение послужит сохранению исторической справедливости, проявлению гордости зa победы и достижения наших славных героических предков, повышению патриотических чувств в обществе», — пояснил инициативу Николай Дьяконов.