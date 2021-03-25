Калуга, , 16:32 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 64 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 25 марта. Днём ранее, 24 марта, в регионе было зарегистрировано 67 случаев.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 31 969 человек, 1 940 человек находятся на лечении, 29 748 человек выздоровели, 281 человек умер.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (419), в Обнинске (150), Боровском (125) и Малоярославецком (119) районах.

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