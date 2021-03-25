Москва, , 16:20 — REGNUM Жители РФ решили перестраховаться и иметь деньги при себе, нежели держать их на банковских счетах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 марта заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев. Так он прокомментировал данные ЦБ РФ о том, что объем наличных денег в России вырос больше чем до 13 трлн рублей.

«Увеличение объема наличных денег в обращении связано с тем, что в условиях ограничений и возможных закрытий ряда отделений банков население вывело деньги из банковской системы, — сказал Алиев. — Так происходит всегда, когда есть сомнения и признаки серьезных проблем. В связи с этим население решило перестраховаться и иметь деньги при себе, нежели на счетах. Это было принято и в качестве меры безопасности, чтобы не посещать банки и банкоматы, да и в целом в условиях повышенной неопределенности граждане обычно предпочитают наличные. К тому же низкие ставки по депозитам также способствовали выводу денег со счетов».

Для экономики РФ это, как полагает Алиев, негативный фактор.

«Он скажется на собираемости налогов, — сказал экономист. — К тому же эти деньги, по сути, не работают и просто лежат. Они могут уйти в валюту и незначительно повлиять на курс рубля. Вдобавок наличный оборот снижает эффективность контролирующих органов в борьбе с теневой экономикой».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что многие жители РФ могут отказаться от крупных покупок за безналичный расчет из-за контроля налоговых органов за расходами населения.

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