Москва, , 16:19 — REGNUM Регулярное обновление запаса книг для библиотек в России требует около 550 млн рублей в год. Об этом 25 марта заявила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова на совещании президента России Владимира Путина с лауреатами премии президента для молодых деятелей культуры.

«Потребность идёт в данный момент о 550 млн в год, если пополнять в субъектах все наши фонды. Там и детские, там и подростковые, там и наша классика, и современная литература востребованная, потому что в библиотеках очень просит, чтобы современных авторов добавляли в библиотечные фонды, чтобы они жили современной повесткой», — заявила Любимова.

«Это бы поддержало и тех самых наших писателей, и спасло бы в постпандемийное время наши издательства — это не совсем моя компетенция, но, конечно, мы за них тоже очень сильно болеем. Мы прекрасно понимаем, что там не триллионы и не миллиарды, но 550 млн рублей в год ежегодно — спасло бы российские библиотеки и их фонды от постепенного угасания», — указала она.

В ходе совещания президенту России сообщили, что библиотеки до сих пор пользуются популярностью посетителей, но только если они способны предоставить современную литературу в современных форматах.