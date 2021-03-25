Варшава, , 16:19 — REGNUM Правительство Польши приняло постановление об ужесточении ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Новые правила были объявлены премьер-министром страны Матеушем Моравецким во время его пресс-конференции 25 марта. Об этом сообщает Onet.pl.

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Новые ограничения будут действовать с 27 марта по 9 апреля. В это время в Польше будут закрыты все парикмахерские и салоны красоты, а также детские сады и ясли (для всех, кроме детей врачей и силовиков).

Напомним, ранее в Польше уже был введен ряд ограничений: перевод всех школ в республике на дистанционное обучение, закрытие отелей, магазинов в торговых центрах (за исключением продуктовых), закрытие мест проведения досуга — кино, театров, музеев, а также всех бассейнов и иных спортивных объектов. Этот режим ограничений также остается в силе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также сообщал, что с 27 марта также будет ограничено и помещение религиозных храмов: на Богослужениях плотность посетителей не должна быть выше одного человека на 20 квадратных метров.