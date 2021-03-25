Сан-Паулу, Бразилия, 25 марта 2021, 16:18 — REGNUM Сегодня, 25 марта, в Steam состоится релиз ролевого экшена Dandy Ace. Об этом сообщает издание PC Gamer.
В Dandy Ace геймеры будут управлять фокусником, который использует в бою специальные магические карты. Главной целью игры станет победа над злым Зеленоглазым Иллюзионистом.
Dandy Ace выйдет только на PC. Разработчики пока не сообщили, планируют ли они релиз на других платформах.
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