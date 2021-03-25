Луганск, , 16:16 — REGNUM Два раза за сутки 24 марта украинские боевики обстреляли территорию ЛНР, сообщает 25 марта Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Уточняется, что обстрелам подверглись район села Лозовое и район села Нижнее Лозовое. Боевики стреляли из миномёта калибра 82 мм, станкового противотанкового гранатомёта (СПГ-9) и автоматического станкового гранатомёта (АГС-17).

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 марта ВСУ также атаковали район Лозового. В ДНР за сутки 24 марта украинские боевики устроили четыре огневые провокации.

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