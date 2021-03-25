Москва, , 16:19 — REGNUM Телеведущая и певица Ольга Бузова 25 марта выпустила новый клип на песню «Атомы». Зрители её YouTube-канала увидели в ролике подтверждение слухов о беременности артистки.

В клипе используется множество спецэффектов, в том числе в одном из кадров показан живот Бузовой как бы «под рентгеном». На нем отчётливо виден силуэт эмбриона.

«Мне кажется, есть намёк на беременность», — считает Виктория Остроумова.

«Мне кажется, тут не намёк, а прямым текстом сказано», — отвечает Анеле Михайловна.

«Да лаааадно? Вы видели, нет, вы видели эту отсылку? Новая жизнь внутри неё!» — прокомментировал Антон Кашников.

«УРА!!! ОНА ВСЁ-ТАКИ БЕРЕМЕННА!!! ОТЛАЙКАЕМ ЭТО ВИДЕО И ВОРВЁМСЯ В ТРЕНДЫ ЮТУБА, РЕБЯТ», — предлагает Саёхат Забирова.

Ранее певица Ольга Бузова снялась в юмористическом видеоролике вместе с блогером Кариной Кросс (настоящее имя — Карина Лазарьянц). Также в видео принял участие другой известный блогер — Роман Каграманов.

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