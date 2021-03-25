Москва, , 16:14 — REGNUM В России можно не ждать стремительного роста рынка искусственного мяса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 марта заявил доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Мясникова.

«Во-первых, во многих регионах России употребляют значительное количество продуктов животного происхождения. И никакое модное увлечение вегетарианством определенной части населения не повлияет на пищевое поведение в масштабе страны и отдельных регионов, — сказала она. — Следует учитывать и географическое расположение РФ, которое обусловливает развитие животноводства в некоторых федеральных округах в большей степени, несмотря на увеличение доли растениеводства до 55% в общем объеме сельхозпродукции в целом по стране. Большая часть территории России находится в северном регионе, и на долю сельскохозяйственных земель приходится 13% от общей площади. Это еще один из сдерживающих факторов».

По ее мнению, в ближайшей перспективе «искусственное мясо» не сможет конкурировать с натуральным в ценовом аспекте.

«Технология выращивания искусственных мясных стейков достаточно дорогая. Так, например, стоимость 40 граммов «синтетического» говяжьего фарша, на экспериментальное выращивание которого российские ученые потратили два года, составила 900 тысяч рублей, — сказала Мясникова. — Да и стоимость растительного мяса из бобовых, поставляемого на российский рынок, также нельзя назвать демократичной — почти три тысячи рублей за килограмм. В предприятиях ресторанного бизнеса бургеры с растительной котлетой в среднем в полтора-два раза дороже мясных аналогов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Аркадий Мурзаев, заявил, что в России достаточно рискованно вкладываться в развитие рынка растительного мяса.

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