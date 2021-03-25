Лос-Анджелес, США, , 16:13 — REGNUM Американская актриса Ая Кэш заявила, что её героиня Штормфронт не появится в третьем сезоне сериала «Пацаны». Об этом 24 марта сообщило издание Comic Book.

Актриса отметила, что она заключала годовой контракт на участие в шоу. Однако ей интересно узнать, планируют ли авторы сериала вернуть Штормфронт в сюжет.

Напомним, съёмки третьего сезона «Пацанов» стартовали в феврале 2021 года. Известно, что к актёрскому составу шоу присоединится Дженсен Эклс, звезда «Сверхъестественного».

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