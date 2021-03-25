Москва, , 16:13 — REGNUM Если несколько лет назад в России кэшбек до трёх процентов был нормой, то сейчас большинство банков снизили его в среднем до одного процента. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 марта заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин, комментируя ситуацию с ростом доли безналичных платежей.

Банк Иван Шилов © ИА REGNUM

«Доля безналичных платежей продолжит расти — это мировой тренд, — считает Ковригин. — Причиной этого является переход к экономически активной жизни нового поколения, для которого «цифра» стала основой жизни. Кроме того, усилила этот процесс и пандемия. Бесконтактные платежи безопаснее и удобнее. Но эта тенденция вряд ли связана с развитием программ лояльности банков. В последние годы большинство банков ухудшили условия этих программ. Если несколько лет назад кэшбек в разных формах до трёх процентов был нормой, то сейчас большинство банков снизили его в среднем до одного процента».

При этом он уточнил, что доля «безнала» едва ли упадёт, если экономика снова уйдет в «тень».

"Приём карт к оплате — это удобство для покупателя. И ограничивать это удобство рынок продавцам не даст», — сказал Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о ситуации с ростом доли безналичных платежей в РФ высказался экономист Юрий Твердохлеб.

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