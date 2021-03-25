Москва, , 16:12 — REGNUM Объём международных резервов России по состоянию на 19 марта составил $580,9 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

На 12 марта международные резервы страны составляли $580,4 млрд. Таким образом, за неделю их объём увеличился на $0,5 млрд, или на 0,1%.

В комментарии регулятора отмечается, что рост показателя произошёл преимущественно в результате операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

Напомним, согласно данным ЦБ, на начало марта в общей структуре международных резервов России иностранная валюта составляла $433,63 млрд, специальные права заимствования — $6,99 млрд, резервная позиция в МВФ — $5,34 млрд, монетарное золото — $130,30 млрд.