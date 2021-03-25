Чебоксары, , 16:12 — REGNUM В Чебоксарах вынесен приговор по уголовному делу о сексуальных преступлениях в отношении детей и распространении сред них порнографии. Жертвами стали несовершеннолетние из восьми регионов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Перед судом предстал 47-летний чебоксарец. Следствием установлено, что злоумышленник зарегистрировал аккаунт в социальной сети под видом несовершеннолетнего, где знакомился с девочками и вёл с ними переписку на сексуальные темы, побуждая присылать фотографии и видео интимного характера. Также правоохранители установили, что злоумышленник отправлял некоторым пострадавшим фотографии и записи порнографического характера, в том числе с изображениями несовершеннолетних.

По уголовному делу установлены восемь потерпевших из Прикамья, Оренбуржья, Ямало-Ненецкого автономного округа, Красноярского края, а также Волгоградской, Воронежской, Липецкой и Омской областей.

Мужчина признан виновным в десяти эпизодах незаконного оборота порнографии среди детей (пп. «а, г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ, п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ), двух эпизодах сексуального характера в отношении несовершеннолетних (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ) и развратных действиях (ч. 3 ст. 135 УК РФ). Он получил 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Отметим, что в марте 2020 года в Чувашии вынесен приговор 27-летнему чебоксарцу, которого признали виновным в распространении порнографических материалов, в том числе с участием несовершеннолетних. Решением суда ему назначено два года исправительных работ с удержанием 20% в доход государства.