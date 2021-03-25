Санкт-Петербург, , 16:14 — REGNUM В Санкт-Петербурге после продолжительной болезни ушла из жизни заслуженная артистка России 71-летняя Лиана Жвания. Об этом 25 марта сообщили в пресс-службе Театра юного зрителя.

В Петербурге ушла из жизни заслуженная артистка России Лиана Жвания

ТЮЗ имени А.А. Брянцева

Большую часть жизни — 50 лет — Лиана Жвания работала в ТЮЗе имени А. А, Брянцева. Всенародную известность актрисе принесла роль Королевы в знаменитом советском фильме режиссера Анатолия Граника «Двенадцать месяцев».

Среди самых знаковых ролей Лианы Жвании — работы в спектаклях «Наш цирк», «Наш, только наш», «Наш Чуковский», «Конёк-Горбунок», «Открытый урок», и многие другие. За роль Евпраксиньюшки в спектакле «Иудушка из Головлёва» в постановке Георгия Васильева в 2012 году актриса была удостоена премии «Золотой софит».

«В последние годы актриса выходила на сцену в спектаклях «Записки А.И. Поприщина», «Иудушка из Головлева», «Поллианна» и «Сказка о потерянном времени», — рассказали в ТЮЗе.

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров выразил соболезнования в связи с кончиной заслуженной артистки России Лианы Жвании.

«Лиана Дмитриевна на всю жизнь сохранила верность лучшим традициям ленинградской актерской школы, — заявил Макаров. — Ее всегда отличала петербургская интеллигентность, яркий талант, честность и порядочность».