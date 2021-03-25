Москва, 25 марта, 2021, 16:11 — ИА Регнум. Если экономика России не будет устойчиво восстанавливаться, то не приходится ждать увеличения притока трудовых мигрантов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 марта заявил ведущий научный сотрудник Института демографии НИУ ВШЭ Никита Мкртчян.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

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"Все будет зависеть от скорости и полноты снятия карантинных ограничений, открытия границ, возобновления транспортного сообщения. Если ограничения продлятся до лета, то приток мигрантов может не успеть восстановиться до прежних размеров, — сказал Мкртчян. — Возможно, будут действовать и ограничения со стороны спроса, так как не все отрасли, где заняты мигранты, могут восстановить нормальную работу».

Как подчеркнул экономист, многое будет зависеть от динамики восстановления отраслей, в которых заняты мигранты, — строительство, торговля, гостиницы и рестораны, сфера услуг.

«Без устойчивого роста экономики на 3−4% в год и возобновления роста доходов населения, увеличения притока трудовых мигрантов после 2021 года ожидать не стоит, они не будут востребованы, — сказал экономист. — Вряд ли мигранты массово поедут, не представляя, найдут ли они работу. Расходы на дорогу, покупку патентов, оформление документов достаточно велики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин предположил, что в РФ будут завозить еще больше трудовых мигрантов, чем раньше.