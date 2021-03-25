Иваново, , 16:10 — REGNUM Почти 500 сотрудников ивановской полиции заразились коронавирусом в 2020 году, такие данные содержатся в отчёте начальника УМВД России по Ивановской области полковника полиции Владимира Жигайло в облдуме 25 марта. Текст отчёта опубликован на сайте УМВД.

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«В 2020 году Управление работало в сложных условиях, обусловленных пандемией новой коронавирусной инфекции, которая оказывала влияние как на оперативную обстановку (обострение межличностных взаимотношений в условиях ограничительных мер), так и организацию деятельности ведомства (зарегистрировано 460 случаев инфицирования COVID-19 сотрудников ОВД и 33 случая — вольнонаемного состава)», — говорится в отчёте.

По данным регионального оперштаба на 24 марта, на территории Ивановской области официально зарегистрировано 32 094 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего в стационаре находятся 732 человека, в том числе на койках с кислородом — 551 человек. 1018 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция скончались.