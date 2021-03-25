Москва, , 16:06 — REGNUM В настоящее время РФ отстает в части развития системы безналичных платежей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 марта заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

«Наращивание доли безналичных платежей — это общемировая тенденция. Россия в настоящее время отстает в части развития системы безналичных платежей, и денежная наличность у нас составляет порядка 30%. Ситуацию необходимо менять, — сказал экономист. — Для экономики это очевидно лучше: ускоряются платежи, повышается их надежность, прозрачность экономической деятельности. Во всех отношениях это благо для экономики, поэтому усилия по развитию системы безналичных платежей необходимо поддерживать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Твердохлеб объяснил, в каком случае граждане РФ может снова начать наращивать долю наличных платежей.

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