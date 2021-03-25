Санкт-Петербург, , 16:37 — REGNUM Постоянная комиссия Законодательного собрания Санкт-Петербурга по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам 25 марта рассмотрела поправки ко второму чтению законопроекта о зеленых насаждениях и рекомендовала перевести девять территорий в категорию зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП) городского значения.

Муринский парк Елена Молчанова © ИА REGNUM

Среди них — Муринский парк в Калининском районе, Ржевский лесопарк в Красногвардейском районе, Литовский сад в Выборгском районе, Полежаевский парк в Красносельском районе и скверы в разных частях Петербурга. В защиту этих зеленых территорий неоднократно выступали жители Петербурга.

Как отметили в пресс-службе Заксобрания, участки двух территорий комиссия рекомендовала временно исключить из перечня ЗНОП на период ремонта расположенных там объектов коммунальной инфраструктуры, а еще две локации — исключить в связи с присвоением им регулируемого другими законами статуса особо охраняемых природных территорий.

Как уточнили в пресс-службе фракции «Справедливой России», в целом комиссия рекомендовала Заксобранию внести в перечень ЗНОП или сохранить в нём 100 га зеленых зон по предложению депутатов фракции. В частности, депутат от СР Надежда Тихонова считает важной победой жителей Красногвардейского района включение в перечень ЗНОП резерва озеленения Ржевского лесопарка на границе с Ленобластью, не имевшего до этого законодательной защиты от поползновений застройщиков и остававшегося без ухода и присмотра со стороны коммунальных и садово-парковых служб.

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Поддержано предложение вернуть в статус ЗНОП часть Муринского парка, вырезанного под расширение спорткомплекса, против чего несколько лет многократно выступали местные жители, активисты, депутаты. Законодательному собранию рекомендовано сохранить часть парка Интернационалистов, который собирались сократить для расширения Южного шоссе, а также добавить в перечень ЗНОП береговую линию реки Охты у ЖК «Зима-Лето».

"Вместе с тем, комиссия не поддержала предложения справедливороссов по сохранению/включению в перечень ЗНОП участка в парке Малиновка, газона у гостиницы Охтинская, лесополосы вдоль улицы Адмирала Черокова, части Южно-Приморского парка, где сейчас паркуются большегрузы», — констатировали петербургские «справороссы».

Закон «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О зеленых насаждениях общего пользования», подготовленный по итогам инвентаризации городских ЗНОП, будет рассмотрен на пленарном заседании городского парламента.

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