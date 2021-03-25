Санкт-Петербург, , 16:11 — REGNUM Следствие не смогло добиться через суд водворения бывшего главы Выборгского района Ленинградской области Геннадия Орлова, обвиняемого в крупном мошенничестве, в следственный изолятор. Бывший чиновник продолжит находиться под домашним арестом. Об этом 25 марта сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Город Выборг Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, Орлов подозревается в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 4 статьи 159 УК РФ). Он был задержан 17 октября 2020 года. Ранее по тому же делу в СИЗО был отправлен бывший подчиненный Орлова, председатель районного комитета финансов Александр Болучевский.

По версии следствия, Геннадий Орлов вместе с иными лицами, используя официальные документы, внес в них заведомо ложные данные о якобы выполненных строительных и других работах, которые на самом деле не выполнялись. На счета подконтрольных юридических лиц из местного бюджета были незаконно переведены не менее 1 млрд рублей.

«Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционное представление прокуратуры на постановление Приморского районного суда Санкт-Петербурга об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Геннадия Орлова, — рассказали в судебной пресс-службе. — Прокурор просил избрать Орлову меру в виде заключения под стражу».

Адвокат указал, что за прошедшее время с Орловым было проведено два следственных действия и возражал против изменения меры пресечения.

«Санкт-Петербургский городской суд оставил постановление Приморского районного суда без изменения, представление без удовлетворения», — уточнили в пресс-службе суда.

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