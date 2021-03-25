Волгоград, , 16:05 — REGNUM Новый тренер волгоградского футбольного клуба «Ротор» Юрий Батуренко не может возглавлять команду из-за отсутствия лицензии PRO. Об этом 25 марта сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что у Батуренко отсутствует лицензия PRO, поэтому он не может быть главным тренером официально. Он может только входить в тренерский штаб и руководить командой.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта «Ротор» назначил Батуренко на пост главного тренера команды после увольнения Александра Хацкевича.

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