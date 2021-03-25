Лос-Анджелес, США, , 16:04 — REGNUM Энтузиаст с ником Biast12 выяснил, что следующего персонажа игры Apex Legends будут звать Блиск. Об этом 25 марта сообщает издание PCGamer.

https://twitter.com/Biast12Personal/status/1374733139856199680

Геймер обнаружил в файлах игры упоминание нового героя и его особой способности — как оказалось, Блиск сможет призывать робота-титана, наподобие тех что были в серии игр Titanfall. Разработчики проекта пока никак не прокомментировали информацию о новом персонаже.

Напомним, Кубен Блиск является второстепенным персонажем игр Titanfall и Titanfall 2, события которых происходят в той же вселенной, что и у Apex Legends. По сюжету, он также является одним из организатором игр Apex.

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