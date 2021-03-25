Киев, , 16:34 — REGNUM Офис генерального прокурора Украины может начать процедуру экстрадиции беглого экс-президента страны Виктора Януковича. Об этом сообщила 25 марта пресс-служба ведомства.

В пресс-службе напомнили, что Киевский апелляционный суд отказал защитникам бывшего политика и оставил в силе меру пресечения в виде содержания Януковича под стражей.

По версии обвинения, в конце 2010 года Янукович якобы совершил действия, направленные на «незаконное увеличение объёма своих властных полномочий».

«В данный момент сторона обвинения имеет право начать относительно подозреваемого процедуру экстрадиции и обратиться в суд за разрешением начать специальное досудебное расследование (in absentia)», — сказано в сообщении.

Напомним, в феврале 2014 года Янукович под давлением путчистов и протестующих в Киеве сбежал в Россию, а новые власти Украины начали в стране гражданскую войну.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший премьер-министр времён Януковича Николай Азаров заявил, что не будет участвовать в следственных действиях украинских правоохранителей в рамках расследования дела о государственной измене.

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