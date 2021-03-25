Москва, 25 марта, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Если в России нарушится экономическая стабильность, граждане могут снова проявить интерес к расчетам в наличной форме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 марта заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб, рассуждая о том, может ли в РФ начать снижаться доля безналичных платежей.

Иван Шилов ИА REGNUM Наличные

«Мы это наблюдали и в начале пандемии, при принятии ограничительных мер. Если ситуация в экономике будет отличаться от той, что складывается сегодня, если нарушится экономическая стабильность, если государство усилит противодействие отмыванию доходов, скорее всего, можно будет наблюдать повышение интереса к расчету наличными деньгами. Этого можно ожидать, если государство потеряет контроль над данными процессами», — пояснил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Твердохлеб оценил перспективы безналичных расчетов в РФ.