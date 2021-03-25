Луанда, , 16:03 — REGNUM Посол Индонезии в Анголе Вишну Эди Пратиньо представил верительные грамоты президенту страны Жоау Лоуренсу, сообщает Antara.

В ходе встречи посол передал теплые приветствия от президента Индонезии Джоко Видодо президенту Жоау Лоуренсу и рассказал о готовности и шагах индонезийского правительства по налаживанию более тесного сотрудничества с Анголой и другими африканскими странами.

Вишну Эди Пратиньо выразил готовность вывести двусторонние отношения между Индонезией и Анголой на более высокий уровень во всех областях.

Президент Анголы подчеркнул, что страны продолжат поддерживать друг друга и укреплять двустороннее сотрудничество во всех областях.

Напомним, дипломатические отношения между Индонезией и Анголой продолжаются с 2001 года.

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