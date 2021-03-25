Москва, , 16:01 — REGNUM Москва и Минск усилили международную координацию на международной арене. Это произошло на фоне резко возросшего внешнего давления на страны. Об этом говорится обзоре внешнеполитической и дипломатической деятельности РФ в 2020 году, опубликованном Министерством иностранных дел РФ.

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В ведомстве добавили, что взаимодействие между государствами активизировалось в соответствии с программой согласованных действий в области внешней политики государств — участников Союзного государства на 2020−2021 годы.

«Активизировали взаимодействие в интеграционных объединениях (ЕАЭС, СНГ, ОДКБ) и международных организациях (ООН, ОБСЕ)», — приводит ТАСС текст документа.

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Кроме того, страны продолжают работу по продвижению союзной интеграции: подписано межправительственное соглашение о взаимном признании виз, а также проведены онлайн-заседания Группы высокого уровня совета министров Союзного государства. Также в несмотря на некоторое сокращение в 2020 году двустороннего товарооборота, Россия осталась ведущим торговым партнёра Белоруссии, добавили в МИД РФ.