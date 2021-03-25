Москва, , 16:01 — REGNUM Текущее изменение курса российского рубля нельзя охарактеризовать понятием «лихорадит». Об этом 25 марта заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Журналисты спросили представителя Кремля о сроках и масштабах введения новых санкций США против России. Об этом, по мнению представителя СМИ, свидетельствует изменение курса рубля. Причем журналист сказал, что рубль «лихорадит».

Песков ответил, что не знает, когда будут введены новые антироссийские санкции, и обратил внимание на слово «лихорадит». Пресс-секретарь не согласился с этой характеристикой.

Он считает, что рубль демонстрирует волатильность с амплитудой чуть выше средней. «Но ничего не лихорадит», — добавил Песков.

Согласно данным Мосбиржи по состоянию на 16:00, стоимость одного евро составила 89,9375 рубля, доллара — 76,22 рубля.