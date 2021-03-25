Москва, , 16:01 — REGNUM Сегодня, 25 марта, с утра цены на нефть умеренно понижаются, корректируясь вниз после вчерашнего ралли, хотя к середине дня темпы снижения замедлились, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Ко второй половине дня цена сорта Brent понизилась на 0,97%, до $63,28 за баррель, а цена WTI — на 1,02%, до $60,13 за баррель. К 15:30 цена за баррель снова снизилась, до отметки $62,70.

Главной новостью дня, как и вчерашнего дня, является до сих пор неразрешённая ситуация в Суэцком канале, где сел на мель контейнеровоз Ever Given, заблокировавший навигацию по каналу.

та новость, можно сказать, легла в основу произошедшего в среду нефтяного ралли, когда цены на черное золото поднялись за день на 6%, отыграв падение предыдущего дня.

Цена Brent может находиться в коридоре в $60−65 за баррель вплоть до начала апреля, когда будут объявлены итоги очередной онлайновой встречи ОПЕК.

Сегодня до конца дня цена нефти марки Brent прогнозируется в коридоре $63−64 за баррель», — полагает эксперт.

Читайте также: Цены на нефть колеблются, пытаясь найти баланс