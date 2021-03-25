Москва, , 16:00 — REGNUM В России сформировалась мода создавать киноленты с утрированным представлением о действиях советской власти в годы Великой Отечественной войны. Об этом 25 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с лауреатами премии президента для молодых деятелей культуры.

«По поводу моды на оголтелых нквдшников при описании событий прошлых лет, ну, чего, мода такая! Ведь у нас, понимаете, даже на международные конкурсы выставляются в основном ленты, которые говорят о проблемах советского времени. Наверное, потому что других лент на международных конкурсах от России просто не принимают. Поэтому автор знает заранее, что может проскочить. Ну, на это и делается упор», — заявил Путин.

«Хотя, конечно, проблем в нашей новейшей истории, в советское время достаточно, и там есть на что обратить внимание с тем, чтобы ничего подобного в нашей жизни и в будущем не повторилось. Но это не должно для нас застилать глаза на величие подвига нашего народа, особенно в годы Великой Отечественной войны», — указал он.

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