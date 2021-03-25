Нижний Новгород, , 15:59 — REGNUM Нижегородские власти намерены потратить почти 400 млн рублей на приобретение 11 трамваев в ретростиле. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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Покупку ретро-трамваев планируют приурочить к 800-летию Нижнего Новгорода.

Эти трамваи должны прибыть в Нижний Новгород летом 2021 года и будут использоваться на маршрутах в исторической части города.

Отметим, что по словам мэра Юрия Шалабаева, Нижний Новгород не закупал новые трамваи почти десять лет.

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