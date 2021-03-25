Москва, , 15:58 — REGNUM В России будет расти интерес к расчету безналичными средствами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 марта заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб. Так он прокомментировал новость о том, что в российских супермаркетах на 5% выросла доля безналичных платежей.

«Центральный банк сейчас достаточно активно обсуждает тему, связанную с постепенным изъятием ненужной денежной наличности у людей. Поступило предложение стимулировать людей сдавать монеты. Разрабатывается новый дизайн денег, предлагается обновить банкнотный ряд. Все это приведет к тому, что доля наличных платежей будет снижаться, а интерес к расчету безналичными средствами — увеличиваться», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что многие граждане РФ могут отказаться от крупных покупок за безналичный расчет.

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