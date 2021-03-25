Волхов, Ленинградская область, 25 марта, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Трое рыбаков вместе с машиной провалились под лёд Ладожского озера в Ленинградской области. На помощь им вовремя пришли спасатели. Об этом 25 марта сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области.

ГУ МЧС по ЛО Трое рыбаков на машине провалились под лед Ладожского озера в Ленобласти

Инцидент произошел 25 марта в 11:20 мск в акватории Ладожского озера, между деревнями Креницы и Дубно Волховского района Ленобласти. Трое мужчин на автомобиле грубо пренебрегли запретом на выход на лёд.

«Трое мужчин провалились на машине под лёд, выбрались самостоятельно, но потребовалась помощь спасателей», — рассказали в ведомстве.

К месту происшествия была направлена дежурная смена поисково-спасательного отряда г. Новая Ладога поисково-спасательной службы Ленинградской области на судне на воздушной подушке. В 12:20 мск мужчины были доставлены на берег у массива Креницы в удовлетворительном состоянии. Медицинская помощь им не потребовалась.