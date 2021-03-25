Уфа, , 16:02 — REGNUM Мужчину осудили за попытку взорвать предпринимателя в Башкирии. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В суде было установлено, что 34-летний фигурант уголовного дела вознамерился убить главу фирмы, который сообщил стражам порядка о противоправной деятельности конкурирующей организации, формальным руководителем которой был обвиняемый.

По данным следствия, фигурант уголовного дела сделал самодельное взрывное устройство и установил его на калитке дома бизнесмена в г. Стерлитамаке. Взрывное устройство сработало рано утром, в то время, когда потерпевший гулял с собакой. Мужчина получил травмы, кроме этого, был причинен вред имуществу.

«Мужчина остался жив лишь благодаря тому, что в момент взрыва наклонился, что снизило поражающее действие устройства», — сообщает пресс-служба ведомства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Свою вину подсудимый не признал. В результате суд приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу 350 тысяч рублей. Помимо этого, с него взыскан причиненный вред в сумме 200 тысяч рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии мужчину обвинили в убийстве супруги с особой жестокостью.