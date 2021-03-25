Тбилиси, , 15:59 — REGNUM Вакцина Pfizer может вызвать осложнения у тех, кто регулярно использует косметические филлеры. Об этом, как передает пресс-служба минздрава Грузии, 25 марта сообщил глава Национального центра контроля заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе на брифинге.

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«У тех, кто часто использовал филлеры, после вакцинации препаратом Pfizer могут возникнуть определенные осложнения, которые придется лечить», — сказал Гамкрелидзе.

Он сообщил, что желающие привиться должны будут заполнить анкету, в которой будет также и вопрос о применении филеров. В случае положительного ответа этого человека отправят на дополнительное обследование.

Напомним, в Грузию 25 марта доставили 29 250 доз вакцины Pfizer. Пока в стране вакцинацию проходят медицинские работники и лица старше 65 лет.

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