Москва, , 15:54 — REGNUM Днем 25 марта российский рубль бодро восстанавливает позиции на Московской бирже, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Но это только эмоции, так как внешний фон для рубля не изменился никак, а доллар остается на четырёхмесячном максимуме на мировом валютном рынке.

Нефть снова под давлением, рынок ищет точку опоры и не обращает внимания на фундаментальные показатели. Везде и всюду эмоции. Пока это так, от активных действий стоит воздержаться.

Доллар торгуется по 76,13 руб. и остается в диапазоне 75−77 руб. Евро стоит 89,85 руб. и может балансировать в пределах 89−91 руб.

У российского рубля на текущий момент нет ни одной веской причины для бурного восстановления. Если, конечно, на рынок снова не придут целевые деньги бизнеса.

Пока ничего трагичного в судьбе рубля не происходит. Высокая волатильность означает, что диапазон колебаний рубля к доллару и евро будет по-прежнему высоким», — считает эксперт.

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