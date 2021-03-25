Варшава, , 15:54 — REGNUM Правительство Польши приняло постановление об ужесточении локдауна. Помимо прочего, в республике будут введены ограничения для посетителей католических храмов. Об этом, как сообщает Onet. pl, заявил 25 марта во время пресс-конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

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«Новые правила будут действовать с 27 марта. С этого момента будут действовать ограничения для посетителей костелов — на Богослужениях плотность посетителей не должна быть выше одного человека на 20 квадратных метров. Это значительно сузит максимальное количество посетителей храмов, но это вынужденная мера», — заявил Моравецкий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал жителей страны провести Пасху дома из-за тяжелой эпидемиологической обстановки, а вице-мэр Варшавы Рената Казновская сообщила, что из-за большого числа пациентов с COVID-19 столичные больницы могут в ближайшее время столкнуться с нехваткой койко-мест и медицинского персонала.