Сеул, , 16:10 — REGNUM В Южной Корее провели опрос среди молодёжи на тему брака и детей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опросу, проведённому в течение 2020 года среди 10 тыс. человек старше 13 лет, не планируют заводить детей 60,6% лиц в возрасте 10−19 лет и 52,5% лиц в возрасте 20−29 лет.

Отмечается, что наибольшая доля «детоненавистников» приходится на представительниц женского пола (36,6%).

Между тем, 51,2% респондентов намерены вступить в брак в будущем, что на 3,1% больше, чем два года назад.

Известно, что это самый высокий показатель с 2008 года. В частности, среди лиц в возрасте 10−19 лет показатель вырос с 28,3% до 32,7%, а среди лиц в возрасте 20−29 лет — с 33,5% до 35,4%.

Отмечается, что 22,3% респондентов сообщили о том, что чувствуют себя одинокими, однако 61,6% опрошенных удовлетворены своей жизнью.