Бишкек, , 15:53 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров не будет вакцинироваться от коронавируса, поскольку в этом нет необходимости. Об этом сегодня, 25 марта, сообщил министр здравоохранения и соцразвития Алымкадыр Бейшеналиев, передает «Kaktus.media».

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По словам главы минздрава, у Жапарова и так достаточно высокий показатель уровня антител к COVID-19.

Также министр здравоохранения заявил, что намерен первым в республике испытать на себе китайскую вакцину от коронавируса. Его вакцинация запланирована на 29 марта.

«С утра мы начинаем, и первую дозу я получу. У меня антител нет. Я не болел», — резюмировал высокопоставленный чиновник.

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