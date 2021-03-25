Нуакшот, 25 марта 2021, 15:59 — REGNUM Захватчик самолёта без пассажиров задержан в аэропорту столицы Мавритании Нуакшоте. Об этом сообщает 25 марта Мавританское агентство информации.
Мужчину задержали службы безопасности страны. Отмечается, что он назвал себя гражданином США.
Злоумышленник угрожал взорвать лайнер, находившийся на лётном поле международного аэропорта «Нуакшот-Умтунси». Это был самолёт «Эмбраэр» компании «Мавританские авиалинии».
«Ситуация в аэропорту в настоящее время находится под контролем», — отмечает агентство.
Читайте ранее в этом сюжете: В Мавритании неизвестный захватил пустой авиалайнер