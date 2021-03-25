Москва, , 15:55 — REGNUM Состоялся релиз нового клипа телеведущей и певицы Ольги Бузовой на песню «Атомы». Ролик был опубликован на её официальном YouTube-канале 25 марта.

Песня «Атомы» была выпущена в 2018 году в составе альбома «Принимай меня». За несколько часов с момента публикации клип собрал больше 50 тыс. просмотров на YouTube.

Ранее певица Ольга Бузова снялась в видеоролике вместе с блогером Кариной Кросс (настоящее имя — Карина Лазарьянц). Ольга и Карина являются бывшими девушками блогера Давы (настоящее имя — Давид Манукян).

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