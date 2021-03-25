Нижний Новгород, , 15:51 — REGNUM В Нижнем Новгороде суд приговорил к 10 годам лишения свободы мужчину, вербовавшего жителей Нижегородской области в ряды боевиков одной из террористических группировок. Об этом сообщили сегодня, 25 марта, в региональном управлении следственного комитета России.

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Содействие террористической деятельности». Отбывать наказание 27-летний вербовщик террористов будет в колонии строгого режима.

Отмечается, что выявить противоправные действия подсудимого удалось оперативникам Нижегородского областного управления ФСБ совместно с сотрудниками Центра по противодействию экстремизму регионального управления МВД, после чего он был задержан в Санкт-Петербурге.