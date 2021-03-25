Москва, , 15:49 — REGNUM Низкокачественные российские кинофильмы о Второй мировой войне подрывают доверие молодого поколения к государству. Об этом 25 марта заявил генеральный директор киностудии «ВоенФильм» Игорь Угольников на совещании президента России Владимира Путина с лауреатами премии президента для молодых деятелей культуры.

«Кинопром обесценил и практически уничтожил кинематографию. Ещё печально, но факт: иногда, знаете, наши дети нам не верят. И мы порой виноваты в этом сами, демонстрируя недостоверные киноподелки о войне с оголтелыми нквдшниками, генералами, которые гонят на смерть своих солдат», — заявил Угольников.