Москва, , 15:48 — REGNUM В Москве ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабильная. Об этом 25 марта заявил в эфире телеканала «Россия 1» мэр столицы Сергей Собянин.

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При этом, по его словам, стало больше случаев заболеваний среди пожилых людей.

«Доля заболеваний, мы видим, что больше стало среди пожилого населения, и по количеству госпитализаций мы видим, что больше пожилых стало», — добавил градоначальник.

Мэр подчеркнул, что у большей части пожилых москвичей нет противопоказаний для прививки, поэтому вакцинация была бы для них спасением.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным оперативного штаба на 25 марта, в России за прошедшие сутки был выявлен 9221 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. При этом больше всего заболевших зарегистрировано в Москве (1787).