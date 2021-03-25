Бишкек, , 15:48 — REGNUM Министерство финансов выделило олимпийской сборной Киргизии только 16 млн сомов (14,3 млн рублей). Об этом на заявил депутат Шайлообек Атазов, выступая на заседании республиканского парламента, передает «24.kg».

По словам народного избранника, это составляет лишь 15% от 105 млн сомов (94,3 млн рублей), которые необходимы киргизстанским спортсменам на подготовку к грядущей олимпиаде, которая начнется через три месяца.

Также он отметил, что из-за отсутствия достаточного финансирования и стимулирования местных атлетов за последние 40 лет никто из киргизских спортсменов не становился олимпийским чемпионом.

«Необходимо повысить призовой фонд для спортсменов с 7 млн до 40 млн сомов (с 6,3 млн до 35,9 млн рублей)», — подчеркнул парламентарий.