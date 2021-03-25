Бишкек, , 15:47 — REGNUM Возле здания мэрии столицы Киргизии сегодня, 25 марта, прошел митинг против хаотичной застройки города и незаконного строительства на придомовых территориях, в парках и скверах.

Горожане обвинили чиновников столичного муниципалитета в сговоре со «строительной мафией» и выдаче застройщикам подложных документов на земельные участки.

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По словам митингующих, «строительный беспредел» в Бишкеке длится уже 11 лет. И все эти годы строительные компании незаконно захватывают детские площадки и зоны отдыха во дворах многоквартирных домов и строят там «элитки».

Вышедшему на переговоры с ними вице-мэру Азамату Сагындык уулу участники акции протеста заявили о том, что они требуют от столичных властей создать спецкомиссию для расследования по каждому факту незаконного выделения земельных участков.

При этом протестующие отметили, что дают чиновникам Бишкекской мэрии срок до 5 апреля на выполнение их требований, пообещав в случае невыполнения устроить более масштабный митинг и пожаловаться на руководство муниципалитета президенту и правительству Киргизии.

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