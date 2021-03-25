Москва, , 15:51 — REGNUM Третий этап программы туристического кешбэка привел к росту спроса на поездки, но не внес существенных корректировок в наиболее популярные направления отдыха. Об этом 25 марта заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Топ-10 регионов незначительно поменялся за последнюю неделю. В лидерах сегодня Крым и Краснодарский край, Московская область, Ставропольский край — все едут оздоравливаться», — сообщила глава Ростуризма.

Также в десятку самых популярных туристических направлений вошли Москва и Санкт-Петербург. Причем с момента запуска третьего этапа программы туристического кешбэка спрос на эти направления вырос на 15%. Помимо этих городов в топ-10 попали Алтайский край, Татарстан, Калининградская область.

«Среди неожиданных — в топ-10 попали Пермский край и Тюменская область», — отметила Догузова.

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