Москва, , 15:47 — REGNUM В апреле-мае запускаются новые чартерные программы российских туроператоров в Турцию. Самолёты будут летать из 21 города России, откуда разрешены международные рейсы, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным на конец марта, авиарейсы российских перевозчиков могут летать в аэропорты пяти городов Турции — в Анталью, Стамбул, Бодрум, Даламан и Анкару. Предполагается, что в мае туристов из РФ начнёт принимать аэропорт Измира.

Основная проблема курортного сезона в Турции — ограниченное количество российских аэропортов, откуда разрешены международные рейсы (21), но туроператоры в 2021 году планируют расширить географию вылетов до 40 городов России, в том числе из Сибири и Дальнего Востока.

Как сообщало ИА REGNUM, из России в Турцию с 1 марта 2021 года начали летать чартерные рейсы из пяти городов.

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