Ульяновск, , 15:46 — REGNUM В многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг запущен голосовой помощник «Ульяна». Это позволит снизить нагрузку на операторов МФЦ, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Власти отмечают, что голосовой консультант «Ульяна» отвечает на «популярные вопросы жителей региона, касающиеся получения госуслуг». В частности, он информирует о статусе дела, графике работы МФЦ, порядке записи на портале госуслуг, процедуре оформления материнского капитала и постановке ребёнка в очередь в детский сад.

В регионе уверены, что внедрение голосового помощника поможет снизить нагрузку на операторов МФЦ: по расчётам, он может обрабатывать свыше 80% звонков, поступающих в кол-центр.

Отметим, что в Ульяновской области в центре телемедицины планируется ввести автоматизацию телефонного обзвона пациентов с хроническими заболеваниями для отслеживания состояния их здоровья. В среднем оператор центра совершает до 1,1 тыс. звонков в день