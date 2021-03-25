Ярославль, , 15:46 — REGNUM В 2020 году в Ярославской области цены на товары и услуги выросли на 5,5 процента. Об этом сообщает Ярославльстат.

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Больше всего подорожали продовольственные товары — на 7,2 процента. Сильно подорожал сахар — на 76 процентов, картофель — на 55,5 процента, греча — на 42 процента. Ощутимо выросли цены на огурцы, помидоры, морковь, яблоки и апельсины (от 24 до 28 процентов). Существенно подорожали: мука (на 21,8 процента), подсолнечное масло (на 20,8) и майонез (на 19,1 процента).

Стоимость условного минимального набора продуктов питания на месяц подорожала больше, чем продукты питания в среднем — на 11,6%. К концу декабря 2020 года она составила 4316 рублей.

Цены на непродовольственные товары выросли на 6,4 процента. Высокий рост цен (от 8 до 18 процентов) зафиксирован на ткани, табачные изделия, моющие и чистящие средства, бытовую и компьютерную технику, а также легковые автомобили. Выросли цены на перевязочные материалы — на 30 процентов, медикаменты — на 10 процентов.

В сфере услуг больше всего подорожали ритуальные услуги — на 16,1 процента, что, вероятно, объясняется высоким спросом. Снизились цены на услуги банков и такси. Также дешевле стало получение среднего образования и билеты в кино.

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