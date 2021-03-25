Вашингтон, , 15:49 — REGNUM За минувшие сутки на территории США было выявлено около 87 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 марта сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 86 903 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 30 012 351.

Также сообщается, что за это же время в США 1454 пациента скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 545 282.

Отметим, днем ранее в США за сутки было выявлено 85 748 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.